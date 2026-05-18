Ein pyrotechnischer Gegenstand explodierte am 12. Mai während des Fussballspiels von GC gegen den FC Winterthur im Letzigrund. Fünf Fans wurden am Gehör verletzt. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte warfen am 12. Mai Böller in Letzigrund-Sektor

Explosion verletzte 5 Fans am Gehör, sagt Stadtpolizei Zürich

Zeugen sollen sich unter 0444 117 117 bei der Polizei melden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Verletzte Personen nach Böllerwurf in Fansektor. Am Dienstagabend fand in der Super League das Kellerduell zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Winterthur im Stadion Letzigrund statt.

Während der ersten Halbzeit warfen Unbekannte, von ausserhalb des Stadions, einen pyrotechnischen Gegenstand in den Zuschauerbereich. Das heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich. Der Böller explodierte unmittelbar neben mehreren Fans im Sektor C auf der Gegentribüne. Dabei wurden 5 Personen am Gehör verletzt. Pikant: Dort ist auch der Familiensektor.

Zeugen gesucht

Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht diesbezüglich Zeugen. Personen, die am Abend des 12. Mai zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Uhr Beobachtungen rund um das Stadion Letzigrund gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0444 117 117 bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.

GC konnte das Kellerduell am Dienstag mit 3:2 für sich entscheiden und schickte den FC Winterthur damit endgültig in die Challenge League. Die Eulachstädter verspielten dabei einen Zwei-Tore-Vorsprung. Den Bericht der Sportredaktion zum Spiel gibt es hier zu lesen.