DE
FR
Abonnieren

Dank Fire-Methode muss ein Ukrainer nicht mehr arbeiten
Frührente mit 32 – ist das in der Schweiz möglich?

Naz Avo ist in Früh-Frührehnte. Er ist 32 Jahre alt und muss nicht mehr arbeiten. Der Trick: die Fire-Methode. Ziel ist es, drastisch zu sparen, um so viel wie möglich zu investieren. Geht das auch in der Schweiz? Blick hat bei Experten nachgefragt.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Der Ukrainer Naz Avo geniesst mit 32 Jahren bereits seinen Ruhestand auf Thailand.
Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts

  • 32-jähriger Ukrainer erreicht frühen Ruhestand dank Fire-Methode
  • Konsequenter Sparplan und reduzierter Lebensstil ermöglichen finanzielle Unabhängigkeit
  • Schweizer könnte mit 50 Prozent Sparquote und 6 Prozent Rendite mit 42-45 Jahren in Rente
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Mit 32 Jahren nicht mehr arbeiten müssen. Am Strand von Thailand entspannen – der Ukrainer Naz Avo hat sich den Traum vom frühen Ruhestand bereits erfüllt. Dank der sogenannten Fire-Methode, wie er der britischen Zeitung «The Sun» erklärt. 

Dahinter steckt ein konsequenter Sparplan. Die Abkürzung Fire steht für «Financial Independence Retire Early», also finanzielle Unabhängigkeit für eine frühe Rente. Softwareentwickler Avo verdiente zuletzt umgerechnet 96'000 Franken im Jahr. Davon gab er aber nur einen kleinen Teil aus.

Bis zu 70 Prozent seines Gehalts steckt er in Investitionen

«Ich habe herausgefunden, dass ich, wenn ich wie ein Student lebe und das Gehalt eines Softwareentwicklers bekomme, 60 bis 70 Prozent meines Gehalts in Investitionen stecken kann», sagt der junge Mann gegenüber «The Sun». 

«Ich habe in ETFs, Anleihen und Aktien investiert. Das ist der geringste Wartungsaufwand. Einrichten und vergessen. Es funktioniert einfach.» Doch ist ein solcher Sparplan wirklich so einfach? Und wie machbar wäre das in der Schweiz? Blick hat bei Experten nachgefragt. 

Mehr zum Thema Rente
32-Jähriger geniesst dank Fire-Methode jetzt schon seinen Ruhestand
«Sah zu, wie mein Konto wuchs»
Ukrainer (32) muss nicht mehr arbeiten – dank «Fire-Methode»
«Babyboomer wollen das Leben jetzt umso mehr geniessen»
Interview
Bulgari-CEO
«Babyboomer wollen das Leben jetzt umso mehr geniessen»
Köchin der Nation denkt auch mit 79 nicht ans Aufhören
«Hier und da mal Rückenweh»
Annemarie Wildeisen will auch noch mit 79 kochen
Ein Renten-Zustupf, den fast niemand erhält
Geld für Care-Arbeit
Ein Renten-Zustupf, den fast niemand erhält
Das sind die Schattenseiten der neuen PK-Rentenmodelle
2. Säule im Check
Die Schattenseiten der neuen PK-Rentenmodelle
So viel Geld verlierst du bei der Vorsorge wirklich
Achtung vor Teilzeitarbeit
So viel Geld verlierst du bei der Vorsorge wirklich

Eine realistische Sparquote liegt zwischen 20 und 50 Prozent

Grundsätzlich ist ein konsequenter Sparplan auch in der Schweiz je nach persönlicher Situation möglich, meint Vorsorgeexpertin Veronica Weisser von der UBS. Doch: Eine realistische Sparquote liegt in der Schweiz, je nach Lebenssituation, zwischen 20 und 50 Prozent, erklärt Weisser.

Voraussetzung für einen konsequenten Sparplan ist dabei ein bewusst reduzierter Lebensstil und eine Finanzplanung, die auf die persönliche Risikobereitschaft abgestimmt ist. «Eine sorgfältige Wahl der Mobilität und der Wohnform, wie zum Beispiel einer Wohngemeinschaft, Verzicht auf auswärtiges Essen, gezielter Einkauf und der Vergleich von regionalen Lebenshaltungskosten können die Ausgaben deutlich senken», so die Expertin zu Blick. 

Mit rund 45 Jahren in Rente zu gehen, ist möglich

Doch wie früh könnte ich mit einer solchen Methode in der Schweiz in den Ruhestand gehen? Als Beispiel rechnet UBS-Expertin Weisser vor, wann ein Schweizer (Lebenserwartung 90 Jahre) mit einem Durchschnittseinkommen von 6800 Franken pro Monat in Rente gehen könnte. 

Bei einer Sparquote von 50 Prozent, einer Aktienrendite von 6 Prozent und einer Zielrente von 3000 Franken pro Monat, könnte ein Schweizer mit Sparbeginn im Alter von 25 Jahren mit rund 42 bis 45 Jahren in Rente gehen. 100 Prozent müssten dafür in Aktien angelegt werden, sowohl vor als auch nach dem Renteneintritt. Die Rendite müsste im Schnitt 6 Prozent betragen. 

«Den Zinseffekt der Inflation sollte man nicht unterschätzen»

Doch die Fire-Methode birgt auch Risiken. Marktverluste, sinkende Dividenden oder steuerliche Änderungen könnten den Lebensstandard gefährden, betont Weisser. Ähnlich sieht das Karl Flubacher, Geschäftsleiter Nordwest- und Westschweiz beim Vermögenszentrum: «Gerade den Zinseffekt der Inflation sollte man nicht unterschätzen.»

Er rechnet das Beispiel eines heute 30-jährigen Schweizers bei einem jährlichen Bedarf von 24'000 Franken vor. Bei einer Lebenserwartung von rund 85 Jahren würde sich in 55 Jahren aufgrund der Inflationsrate von 1,5 Prozent der tatsächliche Warenkorb und Bedarf auf 54'400 Franken erhöhen. Damit mehr als doppelt so viel. 

In der Zukunftsplanung gibt es einige Unsicherheiten

Doch nicht nur die Inflation ist ein Risikofaktor. «Naz Avo ist mit 32 schon in Frührente. Vor ihm liegen noch über 50 Jahre Lebenszeit. In dieser Zeit kann viel Unerwartetes passieren. Schicksalsschläge, Gesundheitsfaktoren wie eine hohe Zahnarztrechnung. Das kann alles viel Geld kosten», so Flubacher. 

Hierin zeige sich eine weitere Problematik: «Vielleicht merkt Avo mit 50 oder 55 Jahren, dass das Geld knapp wird. Ab einem gewissen Alter kann der Arbeitseinstieg schwierig werden, vor allem wenn 20 Jahre Arbeitserfahrung fehlen.» Auch eine Familiengründung gestalte sich mit der konsequenten Fire-Methode erschwert. 

Generell betrachtet Flubacher die Fire-Bewegung, die aus den USA kommt, skeptisch. «In Europa hat sich die Bewegung erst in den letzten Jahren etabliert. Damit fehlt jedoch die Evidenz, ob die Methode auch über einen Zeitraum von 40 oder 50 Jahren wirklich funktioniert.» 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen