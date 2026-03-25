Eine 23-Jährige krachte am Dienstagabend frontal in ein Auto auf der Suhrentalstrasse in Oberentfelden im Kanton Aargau. Beide Lenkerinnen wurden schwer verletzt. Ursache könnte ein medizinisches Problem sein

Angela Rosser Journalistin News

Am Dienstagabend kam es in Oberentfelden im Kanton Aargau zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, prallten zwei Autos frontal aufeinander. Eine 23-jährige Audi-Lenkerin geriet gegen 22.30 Uhr aus ungeklärten Gründen auf der Suhrentalstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mazda einer 60-Jährigen.

Laut Kantonspolizei Aargau könnte ein medizinisches Problem bei der jungen Fahrerin die Ursache gewesen sein. Durch die Kollision wurden beide Frauen schwer verletzt – die 60-Jährige befand sich in kritischem Zustand.

Feuerwehrleute mussten die 60-Jährige aus ihrem massiv beschädigten Fahrzeug befreien und beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Unfallstelle war bis 00.30 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Autos wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt.