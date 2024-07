Die Polizei stellte fest, dass die Lenkerin keinen Führerausweis besass. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Autolenkerin hat sich am Donnerstagmittag auf der Autobahn A12 zwischen Bulle FR und Châtel-St-Denis FR einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Sie konnte erst durch eine Strassensperre gestoppt werden, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Die Lenkerin (35) war einer Polizeipatrouille aufgefallen, weil sie ohne Kontrollschild unterwegs war, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Die Lenkerin reagierte nicht auf Warnsignale, Blaulicht und die «Stopp Polizei»-Aufforderung.

War die Frau auf Drogen?

In Vaulruz verliess sie schliesslich die Autobahn. Später konnte die Polizei die Frau in Vuisternens-devant-Romont mittels einer Strassensperre anhalten, wie es weiter hiess.

Die Polizei stellte fest, dass die Lenkerin keinen Führerausweis besass. Ebenfalls war ihr Fahrzeug nicht immatrikuliert. Zudem stand sie mutmasslich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei beschlagnahmte das Auto. Bei der Befragung auf dem Polizeiposten kam heraus, dass die Lenkerin in den letzten Monaten mutmasslich fünfmal Benzin an verschiedenen Tankstellen in der Region Bulle gestohlen hatte. Die Frau gestand die Taten. Die Polizei zeigte die Lenkerin bei der Staatsanwaltschaft an.