Der Engländer hätte sich wohl besser ans Tempolimit halten sollen. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer (24) mit Wohnsitz in England auf der Autobahn A1 durch den Tunnel des Vignes von Avenches in Richtung Murten. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Courgevaux wurde er mit einer Nettogeschwindigkeit von 180 km/h auf einem auf 100 km/h begrenzten Abschnitt gemessen.

Der Fahrer wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei Bern angehalten und in Anwesenheit eines Anwalts der ersten Stunde (via Sicura-Fall) angehört. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Pressemitteilung schreibt. Der Betroffene wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.