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In der Nacht verschwunden
Vermisster 17-Jähriger aus Mossel FR gesund aufgefunden

Seit Samstagmorgen wurde in Mossel FR ein 17-Jähriger vermisst. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung – der Jugendliche wurde gesund aufgefunden.
Publiziert: 12:12 Uhr
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Der vermisste 17-Jährige aus Mossel FR wurde gesund aufgefunden.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 17-jähriger aus Mossel FR seit Samstagmorgen vermisst
  • Polizei gibt am Nachmittag bekannt: Jugendlicher wiedergefunden
  • War zuvor zuletzt um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden
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Janine EnderliRedaktorin News

Ein 17-Jähriger aus Mossel FR war am Samstag für vermisst erklärt worden. Er war zuletzt am Samstag um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden. Am Nachmittag gab die Kantonspolizei Waadt Entwarnung: Der 17-Jährige wurde bei guter Gesundheit aufgefunden. 

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