Vermisster 17-Jähriger aus Mossel FR gesund aufgefunden

Seit Samstagmorgen wurde in Mossel FR ein 17-Jähriger vermisst. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung – der Jugendliche wurde gesund aufgefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-jähriger aus Mossel FR seit Samstagmorgen vermisst

Polizei gibt am Nachmittag bekannt: Jugendlicher wiedergefunden

War zuvor zuletzt um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 17-Jähriger aus Mossel FR war am Samstag für vermisst erklärt worden. Er war zuletzt am Samstag um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden. Am Nachmittag gab die Kantonspolizei Waadt Entwarnung: Der 17-Jährige wurde bei guter Gesundheit aufgefunden.