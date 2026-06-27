Vermisster 17-Jähriger aus Mossel FR gesund aufgefunden

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 17-jähriger aus Mossel FR seit Samstagmorgen vermisst
- Polizei gibt am Nachmittag bekannt: Jugendlicher wiedergefunden
- War zuvor zuletzt um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden
Janine EnderliRedaktorin News
Ein 17-Jähriger aus Mossel FR war am Samstag für vermisst erklärt worden. Er war zuletzt am Samstag um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen worden. Am Nachmittag gab die Kantonspolizei Waadt Entwarnung: Der 17-Jährige wurde bei guter Gesundheit aufgefunden.