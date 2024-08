Verkehrsunfall Junge Töfffahrerin bei Kollision mit Auto in Ecuvillens FR verletzt

Eine 17-jährige Töfffahrerin ist am Samstagmittag bei einer Kollision mit einem Auto in Ecuvillens FR verletzt worden. Sie wurde mit der Rega in ein Spital geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.