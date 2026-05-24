In Villars-sur-Glâne FR verletzte sich ein 13-jähriger Bub am Samstagabend bei einem Selbstunfall mit einem E-Velo schwer. Der Teenager fuhr ersten Erkenntnissen zufolge ohne Schutzhelm. Per Rega-Helikopter wurde er ins Kinderspital gebracht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Jugendlicher (13) hat sich am Samstagabend beim Sturz mit einem E-Bike in In Villars-sur-Glâne FR schwer verletzt. Gegen 18.45 Uhr wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg darüber informiert, dass ein Velofahrer auf der Route du Centre sportif einen Selbstunfall erlitten hatte, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei am Sonntag.

Polizeipatrouillen, eine Ambulanz sowie die Spezialisten der Verkehrsunfalltechnik (GTA) begaben sich umgehend vor Ort. Zusätzlich wurde ein Helikopter der Rega aufgeboten. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 13-Jährige ohne Schutzhelm mit einem gemieteten Elektrovelo auf der Route du Centre sportif in Richtung Chemin de la Fontaine unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er die Kontrolle über sein Velo und stürzte schwer auf die Fahrbahn.

Mit schweren Verletzungen musste der Bub mit der Rega ins Kinderspital nach Bern geflogen werden. Das Jugendstrafgericht ordnete zum Zweck der laufenden Ermittlungen die Beschlagnahmung des Velos an, um die genauen Umstände des Unfalls klären zu können.