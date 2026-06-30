Am Dienstag kollidierte ein älterer Velofahrer in Rossens FR tödlich mit einem Lastwagen. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velofahrer (†85) stirbt bei Kollision mit Lastwagen im Kanton Freiburg

Unfall ereignete sich an Kreuzung auf der Route du Mont

Strasse für 4,5 Stunden gesperrt, Ermittlungen laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, gegen 10.20 Uhr, war im Kanton Freiburg ein Velofahrer (†85) aus der Region auf der Route du Mont in Richtung Bry unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zwischen der Route de la Gruyère und der Route de Bulle kam es noch ungeklärten Gründen, zu einer Kollision zwischen dem Velofahrer und einem Lastwagen, der von Rossens in Richtung Bry unterwegs war.

«Trotz des raschen Eingreifens von Drittpersonen, Ambulanzpersonal und Sanitätern der Rega, verstarb der Velofahrer noch am Unfallort», teilt die Kantonspolizei Freiburg mit. Der Lastwagenlenker, ein Mann (52), wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der betroffene Strassenabschnitt musste für viereinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr des Bataillons Saane hat die Fahrbahn wieder instandgesetzt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.