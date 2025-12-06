Am Samstagmorgen kommt es in Fiaugères FR zu einem heftigen Unfall. Ein Grossaufgebot rückt an. Für einen jungen Mann kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Darum gehts Schwerer Verkehrsunfall in Fiaugères fordert ein Todesopfer und Verletzte

Ein Fahrzeug überschlug sich mehrmals und prallte gegen Hindernisse

Marian Nadler Redaktor News

Es ist Samstagmorgen, gegen 5.10 Uhr, als die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg darüber informiert wird, dass sich in Fiaugères ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug ereignet hat. Die Polizeipatrouillen eilen zum Unfallort und leisten den Insassen des beteiligten Fahrzeugs Hilfe. Trotz Wiederbelebungsversuchen erliegt ein junger Mann (†20) seinen Verletzungen.

Mehrere Krankenwagen und der Notarzt werden alarmiert und versorgen die verletzten Insassen, zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren sowie eine Frau (20). Alle drei werden in ein Spital gebracht. Ein Bestattungsunternehmen fährt vor, lädt die Leiche ein.

Fahrzeug beschlagnahmt

Was ist passiert? Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug von Oron in Richtung Bulle unterwegs. Am Ortseingang von Fiaugères kam es in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Hindernisse sowie eine Bushaltestelle. Anschliessend überschlug es sich mehrmals, bevor es zum Stillstand kam. Das schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung.

Die genauen Umstände dieses Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt. Spezialisten der Kantonspolizei haben den Unfallort untersucht, die Ermittlungen dauern an.

Die Feuerwehr des Bataillons Süd wurde hinzugezogen, um den Bereich zu beleuchten, die Treibstoffe zu neutralisieren und die Fahrbahn wieder instand zu setzen. Die Dienstgarage rückte aus, um das Fahrzeug zu bergen, das auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde. Die betroffene Kantonsstrasse wurde für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.