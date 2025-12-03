Am Mittwochnachmittag brach in einem Haus in Menziswil (Düdingen) ein Feuer aus. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 15.35 Uhr rückten die Feuerwehr des Bataillons Sense, zwei Ambulanzen sowie mehrere Polizeipatrouillen zu einem Brand in Menziswil in der Gemeinde Düdingen im Kanton Freiburg aus, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das Haus, in dem sich zwei Wohnungen befinden, in Brand stand. Zwei Personen, die sich beim Ausbruch des Brandes in dem Haus befanden, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, heisst es in der Mitteilung.

Eine 74-jährige Frau wurde vor Ort von der Sanität untersucht. Ein 32-jähriger Mann musste allerdings schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Das Feuer breitete sich über alle Stockwerke des Hauses schnell aus. Der Schaden am Gebäude scheint laut Mitteilung der Polizei erheblich zu sein. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und für die Nacht ist eine Überwachung des Geländes eingerichtet.