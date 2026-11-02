Am Sonntag wurde eine Fussgängerin auf der Autobahn A12 von mehreren Fahrzeugen erfasst. Sie kam dabei ums Leben, teilt die Kantonspolizei Freiburg mit. Unklar ist, warum sich die Frau auf der Autobahn befand.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Freiburg. Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr wurde die Kantonspolizei Freiburg darüber informiert, dass auf der Autobahn A12 zwischen Rossens FR und Bulle FR, auf Höhe der Gemeinde Marsens FR, eine Person von mehreren Fahrzeugen erfasst worden sei. Die aufgebotenen Polizeipatrouillen und die Rettungssanitäter konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen, heisst es in einer Mitteilung.

Gemäss ersten Ermittlungsergebnissen befand sich die 19-jährige Fussgängerin auf der Autobahn, als sie von mehreren Autos erfasst wurde, die von Freiburg in Richtung Vevey VD unterwegs waren. Die Ermittlung zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zeugen gesucht

Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn A12 auf dem betroffenen Abschnitt für rund sechs Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Ein Spezialteam für psychosoziale Notfälle wurde aufgeboten, um die betroffenen Personen zu betreuen.

Unklar ist, weshalb sich die junge Frau zu Fuss auf der Autobahn befand. Die Kapo Freiburg sucht diesbezüglich Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 026 347 01 17 zu melden.