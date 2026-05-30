Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in Enney FR tödlich verunglückt. Nach einem Frontalcrash mit einem Auto starb er noch an der Unfallstelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 21-jähriger Motorradfahrer stirbt am 29. Mai in Enney FR bei Unfall

Er prallte frontal mit einem Auto zusammen, Ursache noch unklar

Route de l’Intyamon vier Stunden gesperrt, Polizei ermittelt weiter

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Enney FR auf der Route de l’Intyamon ist am Freitagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Die Kantonspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Der junge Mann war gegen 21.15 Uhr von Epagny in Richtung Villars-sous-Mont unterwegs, als er kurz vor der Ortschaft Enney aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Noch am Unfallort verstorben

Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch Passanten und später durch Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch ein Rettungshelikopter der Rega stand im Einsatz. Ein Bestattungsdienst wurde für die Bergung des Verstorbenen aufgeboten.

Der 44-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Zur psychologischen Betreuung der Anwesenden wurde das mobile Einsatzteam EMUPS aufgeboten.

Neben der Polizei standen auch die Feuerwehr des Bataillons Süd zur Ausleuchtung der Unfallstelle sowie zur Sicherung der Fahrbahn im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt. Die Route de l’Intyamon war während rund vier Stunden komplett gesperrt.

Die Kantonspolizei untersucht die genauen Umstände des Unfalls weiter.