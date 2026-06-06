Am Samstagmorgen waren zwei Männer am Dent de Brenleire unterwegs. Beim Abstieg auf der Nordseite rutschte einer der beiden aus und stürzte dabei zirka 200 Meter in die Tiefe. Er wurde tödlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 29-jährige Freiburger am Dent de Brenleire von Steinschlag überrascht

Ein Mann stürzte 200 Meter in die Tiefe und starb

Alpinermittler der Freiburger Polizei untersuchen den Unfall

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist kurz nach 10 Uhr am Sonntagmorgen, als zwei Freiburger, beide 29 Jahre alt, auf der Nordseite vom Dent de Brenleire abstiegen.

Laut ersten Informationen wurden die beiden von einem Steinschlag oberhalb ihres Standorts überrascht. Dabei rutschte einer der Männer aus und stürzte zirka 200 Meter in die Tiefe.

Er konnte von der Rettungskolonne und der Rega nur noch Tod geborgen werden. Die Alpinermittler der Kantonspolizei untersuchen aktuell den Vorfall.