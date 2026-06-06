Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Zwei 29-jährige Freiburger am Dent de Brenleire von Steinschlag überrascht
- Ein Mann stürzte 200 Meter in die Tiefe und starb
- Alpinermittler der Freiburger Polizei untersuchen den Unfall
Johannes HilligRedaktor News
Es ist kurz nach 10 Uhr am Sonntagmorgen, als zwei Freiburger, beide 29 Jahre alt, auf der Nordseite vom Dent de Brenleire abstiegen.
Laut ersten Informationen wurden die beiden von einem Steinschlag oberhalb ihres Standorts überrascht. Dabei rutschte einer der Männer aus und stürzte zirka 200 Meter in die Tiefe.
Er konnte von der Rettungskolonne und der Rega nur noch Tod geborgen werden. Die Alpinermittler der Kantonspolizei untersuchen aktuell den Vorfall.