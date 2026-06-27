Seit Samstagmorgen wird in Mossel FR der 17-jährige Anthony C. vermisst. Die Kantonspolizei Freiburg bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-jähriger Anthony C. aus Mossel FR seit Samstagmorgen vermisst

Polizei: Jugendliche spricht wenig, antwortet nicht, leicht bekleidet

Hinweise an Kantonspolizei Freiburg unter 026 347 01 17 erbeten

Janine Enderli Redaktorin News

Der 17-jährige Anthony C. aus Mossel FR wird vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag um 2 Uhr morgens an seinem Wohnort gesehen. Seither fehlt von dem Minderjährigen jede Spur. Laut Angaben der Polizei ist der Jugendliche leicht bekleidet. Zudem wird darauf hingewiesen, dass er nur sehr wenig spricht und keine Fragen beantwortet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Anthony C. geben können oder ihn seit Samstagmorgen gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Polizei bittet um Mithilfe

Hinweise nimmt jede nächste Polizeiwache oder die Kantonspolizei Freiburg direkt unter der Telefonnummer 026 347 01 17 entgegen.

Signalement des Vermissten

Name: Anthony C.

Alter: 17 Jahre alt

Statur: 170 cm gross, schlanke Statur

Aussehen: Kurze braune Haare

Kleidung: Genaue Bekleidung unbekannt, jedoch sehr leicht bekleidet

Sprache: Französisch (spricht sehr wenig, antwortet nicht auf Fragen)