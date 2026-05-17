Falsche Polizisten täuschen in Freiburg mit echter Dienstnummer und ergaunerten innert weniger Tage 10'000 Franken sowie Schmuck. Seit Freitag meldet die Polizei 30 Betrugsversuche, davon waren drei erfolgreich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Freiburger Polizei meldet 30 Betrugsfälle durch falsche Polizisten seit Freitag

Betrüger nutzen gefälschte Polizeinummer und verursachen 10'000 Franken Schaden

26-jähriger Italiener in Saint-Saphorin VD nach Verfolgung festgenommen

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Freitag hat die Kantonspolizei Freiburg rund 30 Fälle von Betrug durch falsche Polizisten registriert. Besonders beunruhigend ist, dass die Betrüger die offizielle Nummer der Einsatz- und Alarmzentrale (026 347 01 17) missbrauchen, um ihre Opfer zu täuschen, schreibt die Freiburger Polizei in einer Mitteilung.

Innerhalb weniger Tage wurden 25 Versuche und drei erfolgreiche Betrugsfälle

gemeldet, wobei sich der Gesamtschaden auf rund 10'000 Franken sowie Schmuck beläuft.

Aus diesem Grund ruft die Polizei im gesamten Kanton sowie in der Westschweiz zu grösster Wachsamkeit auf.

Um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, wenden die Betrüger eine «Spoofing»-Technik an: Auf dem Display des Telefons der potenziellen Opfer wird die echte Nummer der Polizei (026 347 01 17) angezeigt.

Verdächtiger entzieht sich Polizeikontrolle und flüchtet

Am Samstag, dem 16. Mai 2026, wurde nach der Meldung neuer Fälle im Süden des Kantons eine Fahndungsaktion eingeleitet. Bei einer gezielten Verkehrskontrolle in Bulle drängte sich ein verdächtiges Fahrzeug vor, um auf die Autobahn A12 in Richtung Bern zu fahren. Der Fahrer weigerte sich, den Anweisungen Folge zu leisten, ging dabei erhebliche Risiken ein und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, bevor er in der Region Flamatt FR aus dem Blickfeld geriet.

Gegen 22 Uhr wurde dasselbe Fahrzeug von einer Streife gesichtet, als es erneut auf der A12 unterwegs war, diesmal in Richtung Lausanne. Der Flüchtige fuhr mit hoher Geschwindigkeit, um den Polizeikräften zu entkommen, und konnte schliesslich dank der engen Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Waadt in Saint-Saphorin VD gestoppt werden.

Der Mann, ein 26-jähriger italienischer Staatsangehöriger, steht im Verdacht, an den oben genannten Betrugsdelikten beteiligt gewesen zu sein. Er wurde auf Anordnung der Freiburger Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen.