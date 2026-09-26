Letzte Nacht ereignete sich auf dem Chemin de la Rochette in St-Aubin FR ein Verkehrsunfall. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit dem Helikopter in ein Spital geflogen, wo er verstarb. Die Ermittlungen laufen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag, 26. September 2026, gegen 1.15 Uhr, war ein 22-jähriger Autofahrer auf dem Chemin de la Rochette in St-Aubin in Richtung Gletterens unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Route de Vallon kam er aus einem noch zu klärenden Grund von seiner Fahrspur ab. Sein Fahrzeug geriet daraufhin auf den Rand eines Feldes rechts der Fahrbahn, bevor es die Strasse überquerte und mit einem Baum auf der linken Seite kollidierte.

Umgehend eilten Rettungskräfte an den Unfallort. Der Mann wurde mit der Rega in ein Spital transportiert, wo er schliesslich starb.

Derzeit laufen Ermittlungen, um die genauen Umstände dieses Unfalls aufzuklären.