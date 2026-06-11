Am Mittwochnachmittag waren vier Personen auf dem Berg Dent de Broc im Kanton Freiburg unterwegs, als zwei von ihnen etwa hundert Meter in die Tiefe stürzten. Die beiden, teils schwer, verletzten Personen wurden mit der Ambulanz und der Rega in ein Spital gebracht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wurde die Kantonspolizei Freiburg wegen eines Bergunfalls auf der Dent de Broc alarmiert. Eine vierköpfige Gruppe war am Südhang des Berges unterwegs, als zwei Gruppenmitglieder plötzlich ausrutschten und etwa hundert Meter in die Tiefe stürzten.

Die beiden verletzten Wanderer wurden zunächst vor Ort von der Rettungskolonne Greyerz und mit der Unterstützung von Swiss Helicopter geborgen und anschliessend von der REGA übernommen. Der jüngere der beiden, ein 30-jähriger Mann, wurde mit dem Helikopter zu einem Flugplatz geflogen, wo er von einer Ambulanz übernommen und in ein Spital gebracht wurde. Der zweite, ein 53-jähriger Mann, wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter in ein Spital geflogen.

Die Alpinermittler der Kantonspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände dieses Unfalls zu klären.