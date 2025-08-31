DE
Mann (59) mit Rega geborgen
Gleitschirmpilot fliegt in Charmey FR in Seilbahn

In Charmey FR flog ein Gleitschirmpilot in ein Seilbahnkabel. Dabei wurde er verletzt und musste von der Rega gerettet werden, bevor er mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht werden konnte.
Die Seilbahn musste während der Bergungsarbeiten eine Stunde lang den Betrieb einstellen.
Foto: Kantonspolizei Freiburg

Darum gehts

  • Gleitschirmpilot kollidiert mit Bergbahn-Kabel in Charmey FR und wird verletzt
  • Rettungsaktion erforderte Einsatz von REGA, Rettungsstation Jaun und Fachspezialisten Helikopter
  • Bergbahn musste für eine Stunde den Betrieb einstellen
Am Sonntag um circa 10.15 Uhr flog ein 59-jähriger Gleitschirmpilot in Ausbildung vom Startplatz Vounetz in Charmey FR. Aus bisher noch nicht abschliessend geklärten Gründen kam er von der üblichen Flugroute ab und kollidierte mit einem Kabel der Bergbahn Charmey und blieb dort hängen.

Der Gleitschirmpilot musste mithilfe der Rega, der Rettungsstation Jaun und den
Fachspezialisten Helikopter (RSH) geborgen werden. Er wurde verletzt und mit dem Helikopter in ein Spital geflogen.

Die Bergbahn musste während der Rettung des Gleitschirmfliegers ihren Betrieb für eine Stunde einstellen. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Bundesanwaltschaft wurde zuständigkeitshalber informiert.

