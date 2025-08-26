Am Dienstagmorgen wurden die Feuerwehr, ein Krankenwagen und die Kantonspolizei zu einem Brand auf einem Bauernhof in Düdingen gerufen. Mehrere Tiere fielen den Flammen zum Opfer. Das Wohnhaus konnte gerettet werden, aber der landwirtschaftliche Teil ist zerstört.

Mehrere Tiere kommen bei Brand in Düdingen FR ums Leben

Verletzte Personen gab es keine. Foto: Kantonspolizei Fribourg

Gärung von Futter als wahrscheinliche Brandursache identifiziert, Untersuchung eingeleitet

Über 40 Feuerwehrleute im Einsatz, etwa 15 Kälber kamen ums Leben

Am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurden die Feuerwehr des Bataillons Sense-Singine, ein Krankenwagen und die Kantonspolizei wegen eines Brandes auf einem Bauernhof in Düdingen FR alarmiert.

Vor Ort stellte man fest, dass der Stall des Bauernhofs in Flammen stand. Ein Teil der Tiere konnte von den Betreibern evakuiert werden. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte der bewohnbare Teil des Bauernhofs gerettet und die auf den Stall konzentrierten Flammen gelöscht werden. Die vorsorglich alarmierten Rettungssanitäter stellten keine Verletzten fest. Leider kamen etwa fünfzehn Kälber bei dem Brand ums Leben. Das teilte die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué mit.

Gärung von Futter wohl Brandauslöser

Ein Tankwagen des Bataillons Süd sowie das Personal des operativen Sanitätsdienstes (SSO) wurden zur Unterstützung der Rettungsmassnahmen angefordert. Insgesamt waren mehr als vierzig Feuerwehrleute mit umfangreichen Mitteln im Einsatz. Der Umweltdienst (AfU) und der Dienst für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) wurden ebenfalls aufgeboten.

Bislang wurde keine Umweltverschmutzung im Zusammenhang mit diesem Brand festgestellt. Die Schäden wurden noch nicht geschätzt, sind jedoch erheblich. Nach ersten Ermittlungsergebnissen ist die Ursache des Brandes auf die Gärung des Futters zurückzuführen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.