Bahnverkehr
Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Bern-Freiburg vor dem Abschluss

Nach umfangreichen Bauarbeiten geht die Bahnlinie Bern-Freiburg am Montag wieder in Betrieb. Während der achtwöchigen Streckensperrung arbeiteten über 200 Personen an verschiedenen Projekten. Insgesamt 90 Millionen Franken wurden dabei investiert.
Publiziert: vor 46 Minuten
Zwei Monate lang wurde auf der Bahnstrecke zwischen Bern und Freiburg inensiv gearbeitet. Nun kann die Strecke am Montag wieder in Betrieb genommen werden. (Archivbild)
Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zu den Hauptarbeiten gehörte der Totalumbau des Bahnhofs Schmitten FR, die Weichenerneuerung auf der Ostseite des Bahnhofs Freiburg, der Fahrbahnunterhalt im Gebiet Düdingen und die Erneuerung von Fahrbahn und Fahrleitungen zwischen Bern und Flamatt, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.

Ab kommendem Montag, 04:00 Uhr verkehren nun also wieder wie gewohnt Züge zwischen Bern und Freiburg. Zuvor finden am Sonntag Probefahrten statt.

