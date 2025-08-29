Im Kanton Freiburg und anderen Westschweizer Kantonen wurden im August 2025 fünf Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen gestohlen. Zwei Männer wurden am Dienstag festgenommen. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden in der Schweiz und Frankreich gefunden.

Zwei Diebe (19 und 20) klauten fünf Traktoren – jetzt klickten die Handschellen

Zwei Diebe (19 und 20) klauten fünf Traktoren – jetzt klickten die Handschellen

Die Kantonspolizei Freiburg nahm zwei junge Männer fest. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Darum gehts Zwei Männer stahlen Traktoren in der Westschweiz. Sie wurden festgenommen

Die Täter wollten die gestohlenen Fahrzeuge nach Frankreich bringen

Der Gesamtschaden wird auf rund 400'000 Franken geschätzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Im August 2025 wurden im Kanton Freiburg und in weiteren Westschweizer Kantonen fünf Traktoren sowie landwirtschaftliche Maschinen gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich auf Bauernhöfen und in Landmaschinengaragen, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, wohnhaft im Kanton Freiburg, stehen im Verdacht, die Fahrzeuge gestohlen zu haben. Sie wollten diese zu einem Hof in Frankreich bringen. Es handelt sich um einen Schweizer und einen französischen Staatsangehörigen.

Fahrzeuge in der Schweiz und Frankreich gefunden

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Freiburg führten am Dienstag zur Festnahme der beiden mutmasslichen Täter in Freiburg. Sie gaben die Taten zu und gaben an, die Fahrzeuge teils bereits nach Frankreich transportiert zu haben.

Alle gestohlenen Fahrzeuge wurden in der Schweiz und in Frankreich gefunden und an ihre Eigentümer zurückgegeben. Fünf Strafanzeigen wurden eingereicht. Der Wert der geklauten Maschinen wird auf rund 400'000 Franken geschätzt.