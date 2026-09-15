Brand an Raststätte bei Estavayer-le-Lac FR – ein Verletzter

Am Dienstagabend ist ein Brand an einer Raststätte nahe Estavayer-le-Lac ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Freiburg bestätigt, geriet ein Sattelauflieger in Brand, woraufhin sich die Flammen auf weitere Fahrzeuge ausbreiteten. Eine Person wurde verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosser Brand an Raststätte Rose de la Broye bei Estavayer-le-Lac

Sattelauflieger in Flammen, Feuer erfasste zwei Lastwagen und Kleintransporter

Eine verletzte Person mit Verbrennungen, Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dichter Rauch am Dienstagabend über der Autobahn A1 nahe der Ausfahrt 26 bei Estavayer-le-Lac FR. Wie der Mediensprecher der Kantonspolizei Freiburg, Martial Pugin, gegenüber Blick bestätigt, ging eine Meldung zu einem Brand auf der Raststätte Rose de la Broye gegen 17.45 Uhr ein. Laut Pugin geriet ein Sattelauflieger auf der Raststätte in Brand. Die Flammen griffen anschliessend auf zwei in der Nähe parkierte Lastwagen und einen Kleintransporter mit Anhänger über. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

«Eine Person wurde verletzt und erlitt Verbrennungen an den Armen. Weitere Einzelheiten liegen uns derzeit nicht vor», erklärt Pugin weiter. Feuerwehrleute des Bataillons Broye und aus Freiburg, mehrere Polizeistreifen und zwei Rettungswagen stehen aktuell im Einsatz. Die Place de la Rose de la Broye wurde für die Dauer des Einsatzes und aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Der Mediensprecher der Kantonspolizei Freiburg stellt für den späteren Abend, nach Abschluss des Einsatzes, eine Medienmitteilung in Aussicht.

+++Update folgt+++