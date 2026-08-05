Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Autofahrer prallt am Dienstag auf Morlon-Brücke gegen Geländer, bleibt unverletzt
- Auto hing mit zwei Rädern über dem Abgrund
- Brücke gesperrt für Kontrollen und Reparaturen, Ermittlungen laufen
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Nur noch zwei Reifen trennten ihn vom Sturz in den Fluss. Am Dienstagabend fuhr ein 57-jähriger Autofahrer über die Morlon-Brücke über der Saane zwischen Broc FR und Morlon FR, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Autofahrer gegen das Brückengeländer. Das Auto kam in Folge des Unfalls mit zwei Rädern über dem Abgrund zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.
Das Fahrzeug wurde durch den Pannendienst abtransportiert. Die Brücke bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt, damit die notwendigen technischen Kontrollen sowie die Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden können. Eine Ermittlung ist im Gange, um die genauen Umstände des Verkehrsunfalls zu klären.