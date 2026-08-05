Am Dienstagabend ereignete sich auf der Brücke zwischen Broc und Morlon ein Verkehrsunfall. Nachdem ein Auto gegen das Brückengeländer geprallt war, kam es mit zwei Rädern über dem Abgrund zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer prallt am Dienstag auf Morlon-Brücke gegen Geländer, bleibt unverletzt

Auto hing mit zwei Rädern über dem Abgrund

Brücke gesperrt für Kontrollen und Reparaturen, Ermittlungen laufen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nur noch zwei Reifen trennten ihn vom Sturz in den Fluss. Am Dienstagabend fuhr ein 57-jähriger Autofahrer über die Morlon-Brücke über der Saane zwischen Broc FR und Morlon FR, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Autofahrer gegen das Brückengeländer. Das Auto kam in Folge des Unfalls mit zwei Rädern über dem Abgrund zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.

Das Fahrzeug wurde durch den Pannendienst abtransportiert. Die Brücke bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt, damit die notwendigen technischen Kontrollen sowie die Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden können. Eine Ermittlung ist im Gange, um die genauen Umstände des Verkehrsunfalls zu klären.