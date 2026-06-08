Ein Aktivkohletank geriet am Montagmorgen in der Industriezone Semsales in Brand. 35 Feuerwehrleute und Spezialkräfte sind im Einsatz. 27 Personen wurden evakuiert, die Bevölkerung ist nicht gefährdet.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen wurde die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg wegen des Brandes eines Aktivkohletanks in einem Unternehmen in der Industriezone in Semsales alarmiert.

Sofort wurden 35 Feuerwehrleute sowie die Messgruppe von Freiburg mit umfangreichen Einsatzmitteln vor Ort angefordert.

Spezialunternehmen beauftragt

Ein Spezialunternehmen wurde für die Entsorgung der im Tank befindlichen glühenden Aktivkohle beauftragt. Diese Arbeiten dauern unter der operativen Leitung der Feuerwehr noch an.

27 Mitarbeitende des Unternehmens und der unmittelbaren Umgebung wurden vorsorglich evakuiert. Sie wurden von der Gemeinde Semsales in Empfang genommen.

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.