Am Pfingstmontag wird eine Wandergruppe am Schwarzsee von einem umstürzenden Baum getroffen. Ein 20-Jähriger stirbt, ein Vater und sein Kind aus Freiburg werden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baum stürzt am Schwarzsee auf Wandergruppe – 20-Jähriger stirbt

Ein 7-jähriges Kind und Vater aus Freiburg schwer verletzt

Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr, Zugang zum Wasserfall gesperrt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Tragischer Unfall am Pfingstmontag am idyllischen Schwarzsee im Kanton Freiburg: Gegen 14.30 Uhr wird die Kantonspolizei alarmiert – beim Seeweidbach-Wasserfall ist ein Baum auf eine Wandergruppe gestürzt.

Einsatzkräfte rücken sofort aus. Polizei, Feuerwehr des Sensebezirks und die Rettungskolonne Schwarzsee eilen zum beliebten Ausflugsort. Der umgestürzte Baum traf mehrere Personen.

Für einen 20-jährigen Mann aus dem Kanton Bern kommt jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche stirbt der junge Wanderer noch am Unfallort.

Careteam für Angehörige und Augenzeugen

Zwei weitere Personen – ein 7-jähriges Kind und dessen 42-jähriger Vater aus dem Kanton Freiburg – werden verletzt, von Rettungskräften erstversorgt und anschliessend mit Ambulanz und Rega-Helikopter ins Spital gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Für die Angehörigen und Augenzeugen wird ein Careteam aufgeboten, um sie vor Ort zu betreuen.

Die Behörden reagieren umgehend: Der Zugang zum Wasserfall wird aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.