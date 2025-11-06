DE
Bei Vaulruz FR
Töff-Fahrer (†17) stirbt bei Unfall auf der A12

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der A12 bei Vaulruz. Ein junger Töff-Fahrer kollidierte mit drei Autos und verstarb noch am Unfallort. Die genauen Umstände werden derzeit untersucht.
Der Jugendliche überlebte den Unfall nicht. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

  • Töff-Fahrer (†17) stirbt bei schwerem Unfall auf A12 bei Vaulruz FR
  • Unfall verursachte Sperrung des Autobahnabschnitts bis 05.30 Uhr
  • Töff und drei Autos in Kollision verwickelt
Marian NadlerRedaktor News

Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, ging bei der Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 zwischen Bulle und Vaulruz ein.

Kurz vor der Ausfahrt Vaulruz war es zu mehreren schweren Kollisionen zwischen einem Töff-Fahrer (†17) und drei Autos gekommen. Alle Beteiligten waren in Richtung Vaulruz unterwegs, als es zum Unfall kam. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Die drei Autofahrer blieben unverletzt.

Autobahnabschnitt gesperrt

Ein Careteam wurde aufgeboten, um sich um die anwesenden Personen zu kümmern. Die Feuerwehr rückte an, um die Unfallstelle zu beleuchten. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zu Ermittlungszwecken beschlagnahmt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schrieb.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.
Der Autobahnabschnitt zwischen Bulle und Vaulruz blieb für die Dauer des Einsatzes bis 05.30 Uhr gesperrt.

