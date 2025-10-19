Am Samstagmorgen stürzte eine Frau (†62) in Farvagny-le-Grand FR von einem landwirtschaftlichen Traktor. Sie wurde schwer verletzt und erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Die Kantonspolizei Freiburg führt Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache. Foto: KEYSTONE

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag, 18. Oktober, gegen 9.35 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit einem landwirtschaftlichen Traktor (ohne Kabine) auf dem Chemin de la Côte in der Freiburger Gemeinde Farvagny-le-Grand.

Wieso die Beifahrerin, eine 62-jährige Frau, plötzlich vom Traktor fiel und schwer zu Boden stürzte, ist Gegenstand der Untersuchung.

Noch an Unfallstelle verstorben

Trotz der vor Ort geleisteten medizinischen Versorgung durch die Rettungssanitäter und den mobilen Notfall- und Reanimationsdienst (SMUR) erlag das Opfer noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Das Careteam (EMUPS) wurde aufgeboten, um sich um die anwesenden Personen zu kümmern. Die Unfalltechnische Gruppe (UTG) der Kantonspolizei nahm einen technischen Bericht auf.

Der Chemin de la Côté wurde für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Freiburg führt Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache.