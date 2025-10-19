Am Samstag, 18. Oktober, gegen 9.35 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit einem landwirtschaftlichen Traktor (ohne Kabine) auf dem Chemin de la Côte in der Freiburger Gemeinde Farvagny-le-Grand.
Wieso die Beifahrerin, eine 62-jährige Frau, plötzlich vom Traktor fiel und schwer zu Boden stürzte, ist Gegenstand der Untersuchung.
Noch an Unfallstelle verstorben
Trotz der vor Ort geleisteten medizinischen Versorgung durch die Rettungssanitäter und den mobilen Notfall- und Reanimationsdienst (SMUR) erlag das Opfer noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Das Careteam (EMUPS) wurde aufgeboten, um sich um die anwesenden Personen zu kümmern. Die Unfalltechnische Gruppe (UTG) der Kantonspolizei nahm einen technischen Bericht auf.
Der Chemin de la Côté wurde für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Freiburg führt Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache.
