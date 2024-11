Ein Autofahrer flüchtete am Donnerstag vor einer Kontrolle der Freiburger Polizei. Er rammte einen Streifenwagen mehrfach und gefährdete Fussgänger. Nach einer waghalsigen Fahrt durch mehrere Ortschaften wurde er schliesslich in einem öffentlichen Gebäude festgenommen.

Die Kantonspolizei Freiburg nahm dem Mann seinen Führerausweis ab. (Symbolbild) Foto: LUKAS LEHMANN

Auf einen Blick Autofahrer (53) flüchtet vor Polizei und verursacht gefährliche Verfolgungsjagd

Fahrer rammte Polizeiauto mehrmals und gefährdete Fussgänger und Verkehrsteilnehmer

Führerausweis abgenommen, Ermittlungen eingeleitet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, wollte eine Polizeipatrouille eine Routinekontrolle eines in der Region wohnhaften Autofahrers (53), der im Dorf Lentigny im Kanton Freiburg unterwegs war, durchführen. Doch der Autofahrer hielt nicht an. Er beschleunigte und versuchte, das Polizeiauto abzuschütteln.

Bei der Verfolgungsjagd in der Nähe des Bahnhofs von Chénens gefährdete er Fussgänger. Etwas später, auf einer Nebenstrasse, hielt er an. Als die Patrouille dazu fuhr, legte er plötzlich den Rückwärtsgang ein und crashte gegen die Front des Polizeiwagens. Dieses Manöver wiederholte er zweimal, bevor er erneut flüchtete. Das schreibt die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Nach Verfolgungsjagd Führerausweis abgenommen

Er setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Romont fort und gefährdete dabei mehrmals andere Verkehrsteilnehmer mit waghalsigen Überholmanövern. Schliesslich hielt der Mann vor einer öffentlichen Einrichtung an, rannte in das Gebäude hinein, wo er durch die Beamten festgenommen werden konnte. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Der Führerausweis wurde ihm abgenommen und weitere Ermittlungen bezüglich des körperlichen Zustandes des Mannes wurden eingeleitet. Fussgänger und Verkehrsteilnehmer, die durch das Fehlverhalten dieses Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Freiburger Kantonspolizei unter der Nummer 026 347 01 17 in Verbindung zu setzen.