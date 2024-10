In Bern flüchteten vier Jugendliche in der Nacht auf Sonntag vor einer Polizeikontrolle. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden sie gestoppt. Der minderjährige Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Führerausweis und weiteren Vergehen verantworten.

Verfolgungsjagd in Bern

Die vier Jugendlichen konnten schliesslich unter Waffendrohung angehalten werden. Foto: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Sonntag sind vier Jugendliche in Bern mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Nach einer kurzen Nachfahrt konnten sie angehalten werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 1.40 Uhr fiel einer Patrouille beim Loryplatz in Bern ein Auto auf, das ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrzeug und forderten den Lenker mittels Stop-Matrix zum Anhalten auf. Dies blieb jedoch von den Fahrzeuginsassen unbemerkt.

Polizisten ziehen Waffe

Als der Lenker das Auto an einer roten Ampel an der Schwarztorstrasse stoppte und die Polizisten in der Folge bemerkte, ergriff er umgehend die Flucht und setzte seine Fahrt fort. Die Patrouille nahm mit eingeschalteten Warnvorrichtungen die Verfolgung auf.

Auf der Kreuzung Jennerweg/Effingerstrasse konnte der Fahrer schliesslich unter Waffenhoheit angehalten werden. Der Lenker und die Insassen, allesamt minderjährig, wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.