Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Wil eine Polizeipatrouille ignoriert und bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

Verfolgungsjagd in Wil SG

Im Bereich der Dufourstrasse in Wil flüchtete der Autofahrer. Foto: Screenshot Google Maps

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Dufourstrasse in Wil SG ein Autofahrer einer Kontrolle der Polizei entzogen und dabei andere Verkehrsteilnehmende gefährdet.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen, den einen Autolenker zu kontrollieren, und forderte ihn mit der Matrix «Stop Polizei» zum Halten auf.

Fahrer drückte aufs Gaspedal

«Anfangs Dufourstrasse beschleunigte der Mann sein Auto und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grabenstrasse / Hofbergstrasse», heisst es in einem Communiqué der St. Galler Polizei. Nebst sämtlichen polizeilichen Halteaufforderungen und eingeschaltetem Blaulicht und Horn missachtete der Autofahrer auch mehrere Fussgängerstreifen und Vortrittregelungen. Andere Verkehrsteilnehmende mussten abbremsen oder anhalten, um Kollisionen mit dem Fluchtfahrzeug zu verhindern. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit wurde die Nachfahrt schlussendlich abgebrochen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil an. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen (Tel: 058 229 79 79).