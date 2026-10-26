Am Sonntagmorgen ereignete sich zwischen Auboranges FR und Oron VD ein Verkehrsunfall. Der 21-jährige Autofahrer wurde verletzt und in ein Spital gebracht. Eine Ermittlung ist im Gange.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag rückten die Kantonspolizei Freiburg und die Kantonspolizei Waadt gegen 7.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Auboranges FR aus. Ein 21-jähriger Autofahrer war von Auboranges in Richtung Oron VD unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte schliesslich gegen einen Strommast.

Der verletzte Fahrer wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Sein Fahrzeug wurde vom zuständigen Abschleppdienst übernommen.

Während rund zwei Stunden wurde der Verkehr wechselseitig geregelt. Eine Ermittlung ist im Gange, um die genauen Umstände dieses Verkehrsunfalls zu klären.