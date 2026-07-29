Pole (30) greift in Solothurn drei Personen an

Schock in Solothurn: Ein 30-jähriger Mann griff am Mittwoch an der Schöngrünstrasse drei Personen an. Eine Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter fest, die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann griff am 29. Juli 2026 drei Personen in Solothurn an

Eine Frau schwer verletzt, zwei Männer leicht verletzt durch Angreifer

30-jähriger Pole festgenommen, Ermittlungen zu Motiv und Hergang laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass ein Mann an der Schöngrünstrasse in Solothurn, im Bereich des Ökonomiegebäudes des Bürgerspitals Solothurn, andere Personen angreife. Unverzüglich rückten mehrere Patrouillen vor Ort aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der Mann im Aussen- wie auch Innenbereich des Gebäudes aus noch zu klärenden Gründen drei Personen tätlich an. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt, zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Mutmasslicher Täter festgenommen

Der mutmassliche Angreifer, ein 30-jähriger Pole, konnte durch die Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen zu den Umständen, zum Hergang und Motiv sind durch die Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn eingeleitet worden.

Diesbezüglich suchen die Beamten Zeugen. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn telefonisch unter 032 627 81 17 in Verbindung zu setzen.