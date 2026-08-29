Am Freitagabend ist es in Boltigen zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, fünf weitere Personen wurden leicht verletzt. Der Unfall wird untersucht.

Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall in Boltigen ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Autofahrerin von Oberwil im Simmental herkommend auf der Bäuertweidli in Richtung Zweisimmen unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihr Auto mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, das in Richtung Oberwil im Simmental fuhr.

Infolge der Kollision überschlug sich das nach Oberwil im Simmental fahrende Auto, rutschte eine Böschung hinunter und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die fünf Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Das Fahrzeug, das in Richtung Zweisimmen unterwegs war, blieb in Folge der Kollision auf der Fahrbahn stehen. Die Lenkerin wurde schwer verletzt und war im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch Angehörige der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Die betroffene Strasse Bäuertweidli war für die Dauer der Unfallarbeiten während rund vier Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern die Feuerwehren Boltigen und Zweisimmen, ein Rega-Team, zwei Ambulanzteams sowie ein Abschleppdienst. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.