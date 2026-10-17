Statt nach Punta Cana geht es für die Edelweiss-Passagiere am Samstag zurück nach Zürich. Grund dafür ist eine Störung am Fahrwerk, wie die Airline mitteilt.

Angela Rosser Journalistin News

Für die Passagiere des Flugs WK34 nach Punta Cana war es eine kurze Reise. Bereits nach etwa einer Stunde drehte die Maschine wieder um, und machte sich auf den Rückflug nach Zürich.

Wie die Fluggesellschaft Edelweiss auf Anfrage erklärt, war das Center Gear das Problem. Dabei handelt es sich um ein zusätzliches Fahrwerk in der Flugzeugmitte. Dieses konnte nicht eingefahren werden, wie Mediensprecher Andreas Marti schreibt. «Deshalb muss das Flugzeug nach Zürich zurückkehren.»

Maschine muss geprüft werden

Aufgrund des schweren Gewichts der Maschine musste für die Landung auch erst noch Treibstoff abgelassen werden, so Marti weiter. «Das Flugzeug wird nach der Landung durch die Techniker geprüft. Erst danach können wir weitere Auskunft geben.»

Eine Gefahr habe nicht bestanden und die Passagiere sollten bald wieder in Zürich landen. Wann es für die Reisenden weitergehen kann, ist noch unklar. «Das Flugzeug muss zuerst geprüft werden», sagt Marti.