In Fideris ist am Sonntagnachmittag ein heftiger Brand in einem Gebäude ausgebrochen. Die Rauchentwicklung ist beträchtlich.

Janine Enderli Redaktorin News

Feuer in der Bündner Gemeinde Fideris: Leserreporter machten am Sonntagnachmittag Fotos und Videos, die ein grosses Feuer bei einem Gebäude zeigen. Flammen schiessen aus dem Dach, eine riesige Rauchsäule schraubt sich in die Höhe.

Laut ersten Erkenntnissen ist wohl eine Art Unterstand oder Lagerhalle betroffen. Das Gebäude steht im Vollbrand und ist praktisch komplett abgebrannt.

Auf Anfrage bestätigt die Bünder Kantonspolizei einen Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Informationen über Verletzte.