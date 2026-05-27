In Kriens ist am Mittwochmittag ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist die Pilatus Arena. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Flammen breiten sich auf dem Dach aus: Rauch steigt am Mittwochmittag über der neuen Pilatus Arena in Kriens LU auf. Ein Leser berichtet, dass bei der Sporthalle ein Feuer ausgebrochen ist. Der Rauch ist auch von weiter weg zu erkennen. Er war gerade bei der Arbeit, als er den Brand bemerkt hat.

Mittlerweile sei die Feuerwehr vor Ort. Zunächst versuchten Drittpersonen, das Feuer zu löschen.

Die Luzerner Polizei bestätigt gegenüber Blick einen entsprechenden Einsatz der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.

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