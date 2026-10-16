Fina Niebergall aus Zürich hat es geschafft: Die junge Frau holte sich an den Shanghai World Skills im September die Goldmedaille in der Kategorie Hotel-Rezeption. Wie sie nun verrät, musste sie jedoch während des Wettkampfes mit Selbstzweifeln zurechtkommen.

Darum gehts Mit 729 Punkten gewann Fina Niebergall aus Zürich 2022 in Shanghai Gold an der Hotel-Rezeption

Von Januar bis September trainierte sie monatlich mit Coach und Schauspielern diverse Szenarien

Nach Selbstzweifeln am ersten Tag half ihr der Rat des Coaches, mit Leichtigkeit weiterzuarbeiten

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

In einem viertägigen Wettbewerb stellte Fina Niebergall (22) im September ihr Können unter Beweis. Auch wenn sie sich am Ende des ersten Tages von Selbstzweifeln befreien musste, meisterte sie alle Aufgaben mit Bravour. Das Resultat: Mit insgesamt 729 erzielten Punkten setzte sie sich auch gegen ihre chinesische Konkurrenz durch und gewann den ersten Platz in der Kategorie Hotel-Rezeption.

In einem Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» verrät die Zürcherin, dass sie sich bereits im Vorfeld intensiv auf die World Skills in Shanghai vorbereitet hatte. Zwischen Januar und September trainierte sie einmal monatlich unter der Aufsicht ihres Coaches. Dabei ging sie mit Schauspielern alle möglichen Szenarien durch, die sich an einem Hotelempfang zutragen können.

Sie half sogar der Konkurrenz

Auch wenn man es ihr in Shanghai nicht angesehen hat: Nach einem turbulenten ersten Tag zweifelte die junge Frau kurzzeitig an ihrem Können. Den Ratschlag von ihrem Coach, sie solle sich vom Druck befreien und mit Freude an die Arbeit gehen, nahm sie an. «Das half mir deutlich, die verbleibenden Tage mit mehr Leichtigkeit anzugehen», erzählt Niebergall im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger».

Leichtigkeit und Freundlichkeit zeigte sie während des Wettbewerbes auch gegenüber Mitstreitenden – zum Beispiel, als sie einem Konkurrenten etwas zu einer Aufgabe erklärte. Ihre Einstellung begleitet sie auch im Alltag: Seit vier Jahren arbeitet sie in einem Fünf-Sterne-Hotel am Zürcher Utoquai. An ihrem Beruf schätze sie besonders, wenn sie anderen eine Freude machen darf und damit für unvergessliche Ferienmomente sorgen kann.