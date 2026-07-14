In der Nacht auf Dienstag brannte es am Bahnhof Tägerwilen-Gottlieben und am Stadtbahnhof Kreuzlingen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 1.50 Uhr ging am Dienstag bei der Kantonalen Notrufzentrale Thurgau die Meldung ein, dass am Bahnhof Tägerwilen-Gottlieben ein unbekannter Gegenstand brenne. Als die Feuerwehr Tägerwilen-Gottlieben vor Ort eintraf, waren keine Flammen mehr sichtbar. Sie kontrollierte die Fassade vorsorglich auf Glutnester.

Um 4.30 Uhr wurde ein weiterer Brand in einer Toilette am Stadtbahnhof Kreuzlingen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Kreuzlingen war der Brand bereits durch einen Mitarbeiter der SBB gelöscht worden.

63-jähriger Deutscher festgenommen

Zeitgleich ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann einen Zug im Bahnhof Kreuzlingen nicht verlassen wolle. Im Verlauf der anschliessenden Ermittlungen konnte der 63-jährige Deutsche als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit den Bränden festgenommen und inhaftiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.