Ende Oktober ist ein Mann mit einem gelben Ferrari aus der Schweiz von deutschen Zöllnern gestoppt worden. Das Gefährt hatte der Mann nicht angemeldet.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Hätte das Auto eine andere Farbe, wäre er vielleicht damit durchgekommen. Ende Oktober ist ein Mann von Mitarbeitern des Zolls im deutschen Klettgau gestoppt worden, wie das Hauptzollamt Singen in einer Mitteilung schreibt. Auf einem Anhänger hatte er einen knallgelben Ferrari transportiert. Die Zöllner zogen das Gespann mit französischen Kontrollschildern aus dem Verkehr.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann den gelben Sportwagen, ein Ferrari 360 Modena, in der Schweiz für 45'000 Euro (rund 41'600 Franken) gekauft hatte. Laut eigener Aussage wollte er den Wagen im Kundenauftrag nach Frankreich transportieren. Allerdings hatte er ihn an der Grenze nicht verzollt.

Mann muss fünfstelligen Betrag zahlen

Die Beamten leiteten gegen den 59-jährigen Franzosen ein Steuerstrafverfahren ein. Das Verfahren wurde gemäss Mitteilung zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bussgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

«Auf Autos gilt derzeit ein Zollsatz von zehn Prozent», präzisiert Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. «Hinzu kommen 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer.» Der Mann habe den fälligen Betrag in Höhe von rund 14'000 Euro (rund 12'900 Franken) schliesslich per Instant-Zahlung überwiesen.

Wer eine Ware aus der Schweiz in das Zollgebiet der Europäischen Union (EU) verbringt, muss diese beim Grenzübertritt anmelden. Auch der Transit von Waren durch ein EU-Land in ein anderes EU-Land ist ein zollpflichtiger beziehungsweise anmeldepflichtiger Vorgang.

Das gilt für Warentransit durch die Schweiz

Die Durchfuhr von Waren durch die Schweiz ist ebenfalls anmeldepflichtig. «Führen Sie Privatwaren nur durch die Schweiz durch, müssen Sie die Abgaben bei der Einreise grundsätzlich bezahlen, erhalten dies aber bei der Ausreise wieder zurück», schreibt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) auf seiner Webseite. «Bei der Einreise müssen Sie die für die Durchfuhr bestimmten Privatwaren anmelden.»

In der Regel verlangt die Zollstelle für Privatwaren mit einem Gesamtwert von mehr als 5000 Franken eine Kaution, welche von der Ausreisezollstelle zurückerstattet wird. Privatwaren mit einem Gesamtwert von bis zu 5000 Franken müssen zwar angemeldet werden. Hier verlangt die Zollstelle aber in der Regel aber keine Kaution, ausser es besteht der Verdacht, dass die Waren nicht wieder ausgeführt werden.

Keine Anmeldung ist hingegen bei abgabefreien persönlichen Gebrauchsgegenständen und Reiseproviant fällig sowie bei Waren, die innerhalb der Wertfreigrenze von 150 Franken sowie innerhalb der Freimengen für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Lebensmittel abgabenfrei in die Schweiz eingeführt werden können.