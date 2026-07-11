In einigen Kantonen sowie Regionen unserer Nachbarländer starten diese Woche die Sommerferien. Dies wirkt sich bereits am Samstag auf den Verkehr Richtung Süden aus. Vor dem Gotthard-Nordportal staut sich die Blechkolonne bereits auf 9 Kilometer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Staus erwartet: Viele Schweizer starten am Wochenende in die Sommerferien

Zusätzlich hohe Verkehrsdichte durch ausländische Reisende auf Schweizer Strassen

Samstagmorgen könnte besonders betroffen sein durch erhöhtes Verkehrsaufkommen

Janine Enderli Redaktorin News

Dieses Wochenende dürfte es vielerorts zu Stau kommen. Viele Schweizer Familien machen sich auf den Weg in die Sommerferien. Auch viele Autofahrer aus dem Ausland durchqueren die Schweiz. Am Samstagmorgen staut sich die Blechkolonne um kurz vor 7 Uhr bereits auf 9 Kilometer.

Der Zeitverlust beträgt laut TCS aktuell rund eine Stunde.

Es wird empfohlen, die Alternativroute über die A13 San Bernardino zu nutzen.

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