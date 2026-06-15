Grosser Knall am Montagabend in Sargans: Beim Gonzen hat sich ein Felssturz ereignet. Ein Leserreporter filmte das Ereignis live mit.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine riesige Staubwolke und ein grosser Krach: Am Montagabend ist es oberhalb von Sargans SG am Gonzen zu einem Felssturz gekommen.

«Der Knall war sehr laut, als es abgebrochen ist», beschreibt ein Leserreporter die Situation. Er lebe erst seit drei Jahren in Sargans, und es sei das erste Mal, dass er so etwas live erlebt habe. «Der Wald scheint alles aufgehalten zu haben», so der Anwohner weiter.

«Ich dachte, es donnerte – aber habe die Wolke nicht gefunden»

Eine andere Leserreporterin berichtet ebenfalls von einem lauten Knall. «Ich dachte, es donnert, aber ich habe die Wolke nicht gefunden.»

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen das Ereignis. Meldungen über Verletzte oder Schäden liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit war eine Begutachtung noch am Montagabend zu gefährlich. Man habe deshalb alle Zufahrtsstrassen zum Gonzen gesperrt. Am Dienstag soll die geologische Lage von der Gemeinde beurteilt werden.