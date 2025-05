Ein 48 Jahre alter Schweizer muss sich in Deutschland vor Gericht verantworten. Er soll mit Drängeln und riskantem Überholen einen anderen Fahrer gefährdet haben. Ausserdem soll er ihm Bananenschale auf die Frontscheibe geschmissen haben.

Fahrverbot in Deutschland

1/4 Auf der Autobahn A81 bedrängte ein Schweizer Autofahrer einen anderen Automobilisten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Silas Stein

Darum gehts Schweizer bedrängt Autofahrer auf A81

Gefährliches Überholmanöver über den Standstreifen verursachte beinahe einen Unfall

Drängler schmeisst mit Bananenschale

Im Amtsgericht Horb wurde jüngst der Fall eines Schweizers verhandelt. Im Februar 2024 war der 48-jährige Mann mit seinem VW Passat auf der deutschen Autobahn A81 zwischen Empfingen und Rottenburg unterwegs. Dort soll er einen 66-jährigen Autofahrer durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt haben, heisst es in der Anklage, die die Staatsanwältin verliest. Anschliessend habe er zudem einen Lastwagen rechts überholt. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein, wie der «Schwarzwälder Bote», berichtet.

Der Teil der Anklage, der folgt, setzt dem gefährlichen Manöver die Krone auf. Der 48-jährige Schweizer, der Nahe der deutschen Grenze wohnhaft ist, soll eine Bananenschale aus dem Fenster geschmissen haben, die auf der Frontscheibe des Geschädigten landete. Er wurde wegen vorsätzlicher Gefährdung im Strassenverkehr und Nötigung angeklagt.

Auffahren, gefährliches Überholen und Frucht-Attacke

«Ich habe den Kühlergrill des Autos nicht mehr gesehen, so dicht ist er aufgefahren», schildert der 66-Jährige den Hergang. Dann sei der Verkehrsrowdy verschwunden und plötzlich vor ihm wieder aufgetaucht. «Er hat einen Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen über den Standstreifen überholt», so der Geschädigte. Nur durch schnelles Reagieren habe er einen Unfall verhindern können, gibt er zu Protokoll.

«Dann öffnete sich das Fenster und eine Bananenschale flog auf meine Frontscheibe. Das war ein grosser Schreck», so der Autofahrer. «Man weiss ja, wie Schweizer auf unseren Autobahnen fahren, aber das war echt der Höhepunkt», schimpft er. Er notierte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige.

Fahrverbot für Deutschland

Der angeklagte Schweizer blieb während des Prozesses still, wie die Zeitung schreibt. Das Gericht verhängt eine Strafe von 2400 Euro sowie ein achtmonatiges Fahrverbot in Deutschland für den Schweizer. In der Schweiz darf er aber weiterhin fahren.