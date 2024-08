In Aarau überschätzte ein 22-jähriger Autofahrer wohl massiv seine Fahrkünste und kollidierte mit mehreren Gegenständen und einem anderen Auto.

Möchtegern-Rallye-Pilot rammt in Aarau mehrere Blumentöpfe

Möchtegern-Rallye-Pilot rammt in Aarau mehrere Blumentöpfe

1/4 Diese Blumentöpfe wurden Ofper der ...

Denis Molnar Journalist

Am 4. August, kurz vor 2.30 Uhr, meldete eine Person der Polizei die sehr auffällige und gefährliche Fahrweise eines Autofahrers. Ein 22-jähriger Autolenker driftete entlang der Bahnhofstrasse in Aarau, wendete immer wieder und setzte seine Fahrt in die Gegenrichtung fort.

Während der gefährlichen Fahrt mit durchdrehenden Reifen kollidierte der polnische Lenker mit Blumentöpfen, die auf der Strasse platziert sind. Nach einem weiteren Wendemanöver fuhr der junge Automobilist auf ein korrekt fahrendes Auto auf und kollidierte in der Folge auch mit diesem. Daraufhin konnte der Lenker durch die Stadtpolizei Aarau angehalten werden.

Trotz der brenzligen Situationen wurde bei diesem unverantwortlichen Manöver niemand verletzt. An beiden Autos und der Strasseninfrastruktur entstand jedoch Sachschaden. Die Kantonspolizei klärt nun die genauen Umstände des Verkehrsunfalls und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.