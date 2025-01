Am Dienstagabend hat ein Autofahrer zwischen Balsthal und Oensingen SO einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 verursacht. Er fiel schon vorher durch eine gefährliche Fahrweise auf. Die Polizei sucht Zeugen.

1/4 Am Dienstagabend kracht es auf der Autobahn A1 im Kanton Solothurn. Foto: kantonspolizei solothurn

Auf einen Blick Betrunkener Fahrer verursacht Unfall auf A1 bei Oberbuchsiten SO

Unfallverursacher durchbrach Wildschutzzaun und verletzte sich und seinen Hund

Autobahn A1 zwischen Oensingen und Härkingen SO für mehrere Stunden gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, kurz nach 21.30 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Solothurn mehrere Meldungen über ein silbergraues Auto, welches zwischen Balsthal und Oensingen unterwegs war und durch eine gefährliche Fahrweise auffiel. Kurze Zeit später wurde ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Oberbuchsiten in Fahrtrichtung Zürich gemeldet.

Der Fahrer (35) des silbernen Autos war von Balsthal herkommend auf die Autobahn A1 gefahren und kollidierte anschliessend mit einem Auto, welches ebenfalls in Richtung Zürich unterwegs war. Dieses prallte in die Mittelleitplanke, bevor es stark beschädigt zum Stillstand kam. Der Lenker des Teslas wurde zur medizinischen Kontrolle durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Drogentest fiel positiv aus

Der mutmassliche Unfallverursacher kam schliesslich von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam im Wiesland zum Stillstand. Er sowie ein mitgeführter Hund zogen sich dabei Verletzungen zu, die eine Einweisung in ein Spital respektive in eine Tierklinik erforderlich machten.

Der Unfall-Chaot dürfte das Auto unter Alkohol- und Drogeneinfluss gelenkt haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkohol- sowie Drogenschnelltest ergab jeweils ein positives Resultat.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Die beiden am Unfall beteiligten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten stand eine Equipe der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) im Einsatz. Für die Fahrzeugbergung sowie zur Fahrbahnreinigung musste die Autobahn A1 zwischen Oensingen und Härkingen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben sowohl zur Fahrweise des mutmasslichen Unfallverursachers als auch zum Verkehrsunfall auf der Autobahn machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 627 81 17 mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.