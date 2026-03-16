Ein Autofahrer geriet während der Fahrt auf der A1 stark ins Schwanken, prallte mehrfach gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich. Der Lenker wurde verletzt und es entstand Sachschaden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf der A1 bei Oftringen AG am 16. März

Auto überschlug sich, 53-Jähriger verletzt, grosser Sachschaden entstanden

Schaden von mehreren Tausend Franken, Polizei ermittelt Unfallursache War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Subaru war am frühen Montagmorgen des 16. März 2026 auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. Auf der Höhe Oftringen AG geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen stark ins Schwanken.

Zwei Personen, die hinter dem Auto herfuhren, stellten kurz vor fünf Uhr morgens fest, dass dieses nach dem Schwanken mehrfach mit der Mittelleitplanke kollidierte. Danach überschlug es sich und kam auf dem Pannenstreifen auf dem Dach zum Stillstand.

Grosser Sachschaden

Der 53-jährige Beteiligte wurde verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Durch den Selbstunfall wurden mehrere Meter Wildschutzzaun, Randleitplanken sowie das involvierte Auto beschädigt. Somit entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen gegen den Automobilisten aufgenommen und überprüft die Unfallursache.

Infolge des Selbstunfalls kam es zu mehreren Kilometern Stau.