Zwei Blick-Titelseiten und eine Doppelseite haben nicht nur in der Schweiz für Aufsehen gesorgt – sie wurden jetzt auch international ausgezeichnet. Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, nahm am Mittwoch in Wien drei European Newspaper Awards entgegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blick gewinnt drei Preise bei den European Newspaper Awards in Wien

Ausgezeichnet: Titelseiten zu Bergsturz in Blatten und Trumps Zollpolitik

Über 3000 Einsendungen aus 22 Ländern, prämiert wird journalistische und gestalterische Exzellenz

Blick hat einen journalistischen Hattrick gelandet! Bei den European Newspaper Awards gabs gleich drei Preise: Ausgezeichnet wurden zwei Blick-Cover und eine Doppelseite. Die Verleihung fand am Mittwochabend im Rahmen des European Publishing Congress im Palais Niederösterreich in Wien statt, einem internationalen Treffen von Medienmacherinnen und -machern. Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, nahm in feierlichem Rahmen die drei Awards of Excellence entgegen.

Beim Wettbewerb machten Zeitungen aus 22 Ländern mit, im Rennen waren über 3000 Einsendungen in diversen Kategorien. Der von Zeitungsdesigner Norbert Küpper veranstaltete Wettbewerb hat das Ziel, Trends bei Konzept und Design europäischer Zeitungen aufzuzeigen. Prämiert wird journalistische und gestalterische Exzellenz. Dass Blick, wie schon im Vorjahr, zu den Ausgezeichneten gehört, freut uns mehr als dreifach.

Trumps Zollhammer und Bergsturz von Blatten

Blick erhält die Auszeichnungen in den Kategorien «Cover and Coverstory Nationwide Newspaper» und «Special Pages». Die internationale Jury zeichnete die Titelseite vom 30. Mai 2025 zum Bergsturz von Blatten VS aus sowie das Cover und die Doppelseite vom 7. August 2025 zu Donald Trumps (damaligem) 39-Prozent-Zollhammer.

Für herausragende Arbeiten wurden in Wien weitere Titel von Ringier Medien Schweiz prämiert. Auch die «Schweizer Illustrierte», der «Beobachter», die «Handelszeitung» und das von der Stiftung Elternsein herausgegebene Elternmagazin «Fritz+Fränzi» erhielten Auszeichnungen.