ETH-Professor zum Hochwasserschutz in der Schweiz «Bei so viel Regen wie in Österreich hätten wir auch ein Problem»

In unserem Nachbarland Österreich hat es in den vergangenen Tagen so heftig geregnet, dass einige Regionen komplett unter Wasser stehen. ETH-Professor Robert Boes schätzt die Lage für Blick ein und erklärt, welche Schutzmassnahmen es in der Schweiz gibt.