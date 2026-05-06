Schweizer Weltraum-Experte Bruno Stanek (†82) verstorben

Rund eine Million Menschen verfolgten 1969 die erste Mondlandung am Schweizer Fernsehen. Bruno Stanek kommentierte damals das Weltereignis im TV. Nun ist Stanek im 82-jährig gestorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TV-Moderator Bruno Stanek starb am Dienstag nach langer Krankheit in Arth

Mit 25 Jahren moderierte er 1969 die Apollo-11-Mondlandung live

Eine Million Zuschauer verfolgten seine Sendung am 21. Juli 1969

Angela Rosser Journalistin News

Der bekannte TV-Moderator und Weltraumexperte Bruno Stanek ist tot. Wie der «Bote» schreibt, ist Stanek am Dienstag «nach einem Jahr schwindender Gesundheit» verstorben.

Grosse Bekanntheit erlangte Bruno Stanek, der an der ETH Mathematik studiert hatte und in Astrophysik promovierte wurde, im Jahr 1969. Im Alter von 25 Jahren kommentierte er die Mondlandung von Apollo 11 live am Schweizer Fernsehen. Rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Geschehen.

Später produzierte die Serie «Neues aus dem Weltraum» und interviewte die Astronauten der Apollo 13. Ausserdem kommentierte er Space-Shuttle-Starts sowie zwischen 1992 und 1999 die Missionen des Schweizer Astronauten Claude Nicollier live aus Florida.

Später entwickelte der Mathematiker Software für Arztpraxen und Notfalldienstplanung. Stanek lebte in Arth SZ. Er hinterlässt Frau und zwei Söhne.