Laut Zeitstempel wurde das Bild am Abend nach dem ersten Prozesstag auf Instagram hochgeladen. Foto: Instagram

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Man nimmt ihm die Reue nicht wirklich ab. Obwohl Jay F.* (21) ein Menschenleben ausgelöscht hat, wirkt er vor dem Strafgericht in Muttenz selbstsicher. Top gestylt und frisch frisiert spaziert der Schweizer mit kroatischen Wurzeln in den Gerichtssaal, flankiert von Familie und seinem Verteidiger. Dem jungen Mann wird unter anderem vorsätzliche Tötung und mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Im November 2021, damals erst 18 Jahre alt, baute er unter dem Einfluss von Lachgas einen schweren Unfall. Laut Anklage verlor er das Bewusstsein und die Kontrolle über das Auto. Im darauffolgenden Unfall starb einer seiner Kollegen sofort und die anderen leiden noch heute sowohl physisch als auch psychisch unter den Unfallfolgen.

Der Todesfahrer sagte der Richterin zwar: «Mir tut all das leid!» Gleichzeitig macht er sich in den sozialen Medien über die Anklage lustig – und veröffentlicht Nachrichten, in welchen die Mitfahrer aus der Todesnacht als geldgierig dargestellt werden. Vor Gericht wird klar: Der Todesfahrer hat zwei Gesichter.